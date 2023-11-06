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«Мы пошлем жесткий сигнал «Григорьевичу»

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  • 6.11.2023, 8:29
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«Мы пошлем жесткий сигнал «Григорьевичу»

Литовские политики и эксперты предупредили Лукашенко.

На состоявшемся недавно в Минске идеологическом семинаре вице-секретарь Совбеза Павел Муравейко возмутился тем, что Литва «блокировала транзит со стороны Беларуси», скорее всего, имея в виду транзит товаров по литовской территории в Калининградскую область России, а также транзит и перевалку белорусских удобрений в литовских портах. Данные ограничения были введены в феврале 2022 года, а годом ранее Литва запретила транзит и перевалку нефтепродуктов из Беларуси, пишет «Голос Америки».

«Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия», — заявил Муравейко.

Эти слова не остались без внимания со стороны литовских политиков. Так, депутат Европейского парламента от Литвы и постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс считает, что угрозы Павла Муравейко «пробить коридор» для транзита белорусских товаров через Литву свидетельствуют о том, что введенные против Минска ограничения имеют влияние на экономические и финансовые результаты государственного бюджета Беларуси.

«Такие высказывания показывают, что есть различные ястребы и в Минске, и в Москве, которые стараются провоцировать, повышать тон, создавать напряжение. Но они должны знать, что мы готовы к ответу. И это будет ответ не только Вильнюса или Риги, это будет ответ из Брюсселя и Вашингтона. Поэтому надо хорошо подумать, не страшно ли даже помышлять о том, чтобы пересечь границу», — добавил он.

«Мы пошлем жесткий сигнал «Григорьевичу», чтобы он вышел из своего тумана»

В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» Пятрас Ауштрявичюс прежде всего отметил, что экономическая и финансовая ситуация в Беларуси очень напряженная, и это чувствуется каждодневно. «Это реальная ситуация – все санкционные меры привели к тому, о чем мы долго говорили. Без больших российских дотаций белорусская экономика вообще не может существовать, а эти дотации – будем говорить откровенно – перестали приходить достаточно регулярно», - подчеркнул постоянный докладчик по Беларуси в Европарламенте.

И продолжил: «Поэтому в элитах Беларуси напряжение растет, и то, о чем они говорят между собой, сейчас вышло на поверхность, как часть дискуссии, которая проводится в этих закрытых кругах в Минске по политике, безопасности и обороне. Я не думаю, что эти слова сказаны просто так. Их вытянули из контекста, но мне не кажется, чтобы какой-то заместитель или даже вице-секретарь Совбеза по собственной инициативе взял бы и ляпнул – невозможно! Он слышал, знал более широкий контекст, возможно, ему даже разрешили такое озвучить публично. Скорее всего, так оно и есть, но это эхо тех разговоров, которые ведутся в Минске».

Европарламентарий от Литвы считает, что к подобным высказываниям следует относиться серьезно, поскольку они отражают ситуацию, представляющую реальную опасность. «На это надо смотреть, как на возрастающую угрозу и не только Литве. Это вызов Западу, поэтому я жду очень четкой реакции с его стороны, потому что мы должны перестать играть такими ситуациями и смотреть на подобное очень серьезно», - считает Пятрас Ауштрявичюс.

Именно так, по его словам, это и воспринимается в Литве. «Я очень надеюсь, что по всем решениям о наращивании оборонного бюджета, дислокации наших партнеров все делается серьезно, но без паники. Иметь подобных соседей, это то же самое что и сектор Газа. Никогда не знаешь, какое подразделение террористов выйдет на операцию, а это терроризм уже на государственном уровне с более серьезной и продуманной подготовкой.

Мы знаем, с кем рядом живем, и какие угрозы они могут представлять. Но возможно сделано еще не все и мы пошлем жесткий сигнал «Григорьевичу», чтобы он вышел из своего тумана», - предупреждает собеседник издания, имея в виду главу минского режима Александра Лукашенко.

На вопрос, есть ли основания полагать, что была дана соответствующая санкция от Лукашенко, или даже от Путина политик покачал головой:

«Разве Лукашенко имеет большую свободу выбора? Я думаю, что он ее не имеет, все это координируется с Кремлем, и это у меня не вызывает никаких вопросов. Минск и Москва поют дуэтом, поэтому вероятнее всего это какое-то предупреждение или попытка напугать, а это Кремль тоже умеет, особенно чужими руками. Но это оговоренная ситуация, в чем у меня нет никаких сомнений, потому что санкционные последствия чувствуются и в Москве. Поэтому злость и российская, и белорусская – то, что чувствительно для одной части этой империи, чувствуется и в другой – здесь общая игра».

«Думаю, что главным адресатом речи Муравейко была внутренняя аудитория в Беларуси»

Офицер запаса Сил специальных операций Литвы, руководитель Агентства информационной безопасности общества Ауримас Навис (Aurimas Navys) не считает, что слова Павла Муравейко можно расценивать как своего рода приглашение Евросоюза, и, в частности, Литвы к диалогу с белорусскими властями. «Думаю, что если бы у режима в Минске было по-настоящему такое желание, то не Муравейко, а другие лица в Минске говорили бы напрямую с нашими дипломатами», - отметил эксперт в беседе с корреспондентом издания.

Вместе с тем, Ауримас Навис, полагает, что воинственное заявление первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси было согласовано если не напрямую с Кремлем, то с Александром Лукашенко наверняка. А смысл сказанного заключается в проверке реакции в Литве и шире - в странах НАТО. Тем более, что сейчас есть несколько «горячих точек», включая войну России против Украины, войну ХАМАС против Израиля, наряженную ситуацию вокруг бывшего Нагорного Карабаха и эскалацию отношений между Сербией и Косово. «У нас в странах Балтии были е-мейлы по поводу возможного минирования в школах, и я считаю, что это было тестирование нашего общества, наших спецслужб - как на это среагируют страны и Альянс в целом. Думаю, что наше общество должно понять, что мы живем рядом с террористом, я имею в виду Россию. И это нельзя игнорировать, потому что Кремль на это и рассчитывает. Если мы будет игнорировать, тогда террористы обязательно что-нибудь сделают», - убежден руководитель Агентства информационной безопасности общества.

И поясняет, что он не имеет в виду полномасштабную войну, но не исключает вероятность разного рода провокаций. По мнению собеседника «Голоса Америки», официальный Вильнюс обязательно должен реагировать на подобные заявления, потому что в противном случае Москва и Минск могут воспринять отсутствие реакции как «зеленый свет» для продолжения провокаций. «Но я думаю, что главным адресатом речи Муравейко была не Литва, а внутренняя аудитория в Беларуси. Дескать, «у нас есть враг - Литва и НАТО, поэтому мы может взяться за оружие и силой пробить коридор в Калининградскую область». И скорее всего, прямого заказа из Москвы на этот раз не было», - продолжает Ауримас Навис.

Офицер запаса Сил специальных операций Литвы также считает, что на самом деле ни Москва, ни Минск не решатся воплотить подобные угрозы в жизнь. «Сам Лукашенко не сможет сделать даже самых маленьких провокаций, не говоря уже о том, чтобы силами армии прорубать какие-то коридоры. А Москва боится конфронтации с НАТО, и в Кремле хоть и не против устраивать провокации на восточной фланге Альянса, но все-таки не хотят переходить некие «красные линии», которые приведут к введению в действие 5-й статьи Вашингтонского протокола.

Если они что-то и будут предпринимать, то лишь то, на что Альянс не отреагирует самым решительным образом. И это подаст сигнал: «Даже не думайте над этим, даже не пытайтесь!». Мы не может себе позволить проиграть информационную войну, на что рассчитывает Кремль. Мы должны отвечать (на угрозы), и если речь зайдет о «прорубании коридоров», мы должны реагировать жестко - может быть, санкциями, ведь если мы промолчим, на следующей неделе будет еще одно такое заявление, еще одна информационная атака. Потому что Кремль будет идти дальше и дальше», - предупреждает Ауримас Навис.

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