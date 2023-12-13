Диверсанты «проделали брешь» в обороне самой важной авиабазы РФ в Крыму 1 13.12.2023, 15:15

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Рассекречены координаты РЛС на аэродроме под Джанкоем.

Партизаны разведали аэродром российских войск в Джанкойском районе (Крым). Там оккупанты прячут радиолокационные станции (РЛС).

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Наши агенты провели успешную разведку аэродрома в Джанкойском районе, во время которой удалось выявить радиолокационные станции оккупантов», - рассказали в «Атеш».

Партизаны отмечают, что показывают только малую часть тех кадров, которыми поделился агент, которому удалось пробраться на военный объект оккупантов.

«Аэродром в Джанкое теперь видно как на ладони», — пишет в связи с этим «Крымский ветер».

В Джанкое находится один из самых важных российских военных аэродромов в Крыму.

Авиабаза «Джанкой» является пунктом постоянной дислокации 39-го вертолетного полка. Также этот аэродром служит подлетным аэродромом для авиабаз из Крыма, которые действуют на южном направлении против Украины. Вертолетный полк оснащен ударными вертолетами Ка-52 («Аллигатор»), Ми-28 и военно-транспортными Ми-35, Ми-8АМТШ.

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