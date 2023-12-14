Украинские партизаны проникли в часть Росгвардии в Москве
- 14.12.2023, 8:28
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Сделаны интересные ночные снимки.
Агенты украинского и крымскотатарского партизанского движения «АТЕШ» проникли на территорию военной части Российской гвардии в Москве. Партизаны отсняли ряд материалов и передали их для изучения Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.
Отмечается, что в результате ночного рейда по улицам Москвы, агенты движения проникли на территорию части Росгвардии, которая расположена по улице Проектируемый проезд 4579, 56. Там они отсняли несколько интересных материалов и передали их для изучения Силам обороны.
«На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части, но это лишь попытки. Никакие патрули не смогут уберечь военные части от наших глаз и ушей. И если у противника не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях», - отмечается в сообщении.
В «АТЕШ» также указали географические координаты военной части: 55.581100, 37.608922.