Беспилотники устроили серию дерзких атак на Брянскую область РФ
- 19.12.2023, 12:28
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Россияне паникуют из-за трех налетов за одно утро.
В России утром 19 декабря заявили о трех атаках беспилотников на Брянскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.
По словам Богомаза, над регионом «уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа». В атаке он традиционно обвиняет Украину.
«Обнаружена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор.
Между тем, местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов и публикуют видео.