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Удар HIMARS по Скадовску: Россия раскрыла потери среди офицеров

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  • 19.12.2023, 14:13
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Удар HIMARS по Скадовску: Россия раскрыла потери среди офицеров

Названы фамилии важных сотрудников Следственного комитета РФ.

Во время атаки Украины по временно оккупированному Скадовску погибли пятеро работников Следственного комитета России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В сообщении указано, что российские правоохранители получили смертельные ранения 9 ноября. Эти следователи приехали из разных регионов РФ — Нижнего Новгорода, Астрахани, Пензы, Калининграда.

«Награждены орденами Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Назвали и фамилию оккупантов, которые погибли. Это майор юстиции Дмитрий Катайкин, подполковник юстиции Дмитрий Кацуба, капитан юстиции Никита Кривцов, а также двое младших сержантов — Олег Лебедев и Сергей Науменю. Ранения получили еще несколько сотрудников военного следствия, Росгвардии и военной полиции. В сообщении говорится о том, что оккупанты погибли в результате удара HIMARS.

Взрывы в Скадовске 9 ноября

На территории Скадовска Херсонской области 9 ноября прогремели взрывы. Владимир Сальдо, так называемый «губернатор» Херсонской области, подтвердил, что 11 граждан оказались в больнице. Он заявил о том, что одна из ракет якобы была перехвачена комплексами ПВО, а другая попала в частный сектор, где несколько домов получили повреждения.

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, отметил, что ракета приземлилась рядом со зданием бывшего колхоза «Советская Украина». Россияне перекрыли периметр и никого не допускали подпускали к месту происшествия.

После атаки здание было полностью уничтожено, а в нем на момент атаки находились представители оккупационных войск. Журналисты сообщали, 10 оккупантов погибли, а еще 11 получили серьезные ранения.

Напомним, 17 октября сообщалось, что на территории Скадовска прогремел взрыв в глубоком тылу российских оккупантов — 60 километров от линии фронта. Участники подполья указали, что возможно попадание по месту жительства офицеров войск РФ.

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