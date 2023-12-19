Удар HIMARS по Скадовску: Россия раскрыла потери среди офицеров 1 19.12.2023, 14:13

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Названы фамилии важных сотрудников Следственного комитета РФ.

Во время атаки Украины по временно оккупированному Скадовску погибли пятеро работников Следственного комитета России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В сообщении указано, что российские правоохранители получили смертельные ранения 9 ноября. Эти следователи приехали из разных регионов РФ — Нижнего Новгорода, Астрахани, Пензы, Калининграда.

«Награждены орденами Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Назвали и фамилию оккупантов, которые погибли. Это майор юстиции Дмитрий Катайкин, подполковник юстиции Дмитрий Кацуба, капитан юстиции Никита Кривцов, а также двое младших сержантов — Олег Лебедев и Сергей Науменю. Ранения получили еще несколько сотрудников военного следствия, Росгвардии и военной полиции. В сообщении говорится о том, что оккупанты погибли в результате удара HIMARS.

Взрывы в Скадовске 9 ноября

На территории Скадовска Херсонской области 9 ноября прогремели взрывы. Владимир Сальдо, так называемый «губернатор» Херсонской области, подтвердил, что 11 граждан оказались в больнице. Он заявил о том, что одна из ракет якобы была перехвачена комплексами ПВО, а другая попала в частный сектор, где несколько домов получили повреждения.

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, отметил, что ракета приземлилась рядом со зданием бывшего колхоза «Советская Украина». Россияне перекрыли периметр и никого не допускали подпускали к месту происшествия.

После атаки здание было полностью уничтожено, а в нем на момент атаки находились представители оккупационных войск. Журналисты сообщали, 10 оккупантов погибли, а еще 11 получили серьезные ранения.

Напомним, 17 октября сообщалось, что на территории Скадовска прогремел взрыв в глубоком тылу российских оккупантов — 60 километров от линии фронта. Участники подполья указали, что возможно попадание по месту жительства офицеров войск РФ.

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