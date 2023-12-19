Мусиенко: ВСУ могут приятно удивить 1 19.12.2023, 18:26

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Военный эксперт спрогнозировал ход войны в 2024-ом году.

Украинско-российская война продолжается с меньшей или большей активностью боевых действий, но о ее завершении еще нет речи. Следующий год может быть не менее тяжелым, чем нынешний.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделился с «24 Каналом» своим видением развития ситуации на фронте 2024 года. По его словам, именно поддержка со стороны западных союзников будет во многом определять успех украинских военных.

- Я все же сохраняю определенные надежды, что украинские силы могут приятно удивить определенными продвижениями. Шанс для этого может появиться. Но, конечно, многое зависит от нашего обеспечения, – подчеркнул Мусиенко.

В частности, Украина крайне нуждается в дальнобойном вооружении для ударов по вражеским тылам, чтобы уничтожать аэродромы и другие важные военные объекты.

Защитники в основном будут в активной обороне

- Украинские силы на подавляющем участке фронта будут находиться в активной обороне. Цель будет обессиливать и обескровливать вражеские группировки войск, – считает Мусиенко.

Тем временем враг, вероятно, постарается достичь определенных тактических достижений. Но многое зависит от того, как оккупанты еще выйдут из этих зим

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