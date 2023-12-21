«Иглой прямо в сердце»: глава СБУ рассказал о шокирующих сюрпризах для РФ 2 21.12.2023, 12:47

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Война приближается к Кремлю.

Российских оккупантов в 2024-м году ждет множество сюрпризов, последствия которых они ощутят как на оккупированных территориях Украины, так и в тылу. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в интервью Politico.

Отмечается, что украинские спецслужбы намерены активизировать свои разведывательные операции и нанести удары по российским территориям. Это должно перенести войну еще ближе к Кремлю.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шокирующими для противника. Мы готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что спрятаться не удастся. Мы будем находить врага везде. Мы всегда ищем новые решения. Так что бавовна будет гореть и дальше», — заявил Василий Малюк.

На оккупированных территориях будут страдать объекты материально-технического обеспечения, а также военные объекты, как намекнул глава СБУ.

В материале отдельно отмечается, что подвиги СБУ подымают боевой дух украинцам в условиях войны, а самое главное — наносится ущерб боевым возможностям противника. Удары происходят точечно, чтобы ВС РФ понесли как можно больше потерь.

«Мы колем врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности Российской Федерации по ведению войны и приближает нашу победу», — заявил Василий Малюк.

Кроме того, одним из направлений деятельности будет Крым и Черное море. СБУ собирается развивать там дальнейшие операции. С помощью беспилотников Sea Baby Черноморский флот РФ постепенно вытесняют с захваченного полуострова.

Также есть еще Крымский мост, который после взрыва в 2022 году продолжает стоять, но открыт лишь частично.

«Это законная цель для нас, согласно международному праву и правилам ведения войны. Украинское законодательство также позволяет нам атаковать этот объект. И мы должны уничтожить логистику нашего врага. Все операции СБУ, о которых вы слышите, — это исключительно наша работа и наши уникальные технические разработки. Эти операции стали возможны, в частности, потому, что мы разрабатываем и внедряем свои технические решения», — продолжил Василий Малюк.

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