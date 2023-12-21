«Беларусь у фантастычных апавяданнях» вышла в формате аудиокниги 21.12.2023, 23:45

Послушать аудиокнигу можно бесплатно.

Издательство Litaralna презентовало в аудиоформате книгу Яна Борщевского «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» – мистическое произведение от одного из зачинателей современной беларусской литературы.

Творчество Яна Борщевского проникнуто беларусским фольклором и любовью к жителям городов и деревень северной Витебщины: Полоцка, Глубокого, Россон и других. Он одним из первых пытался обратить внимание современников на беларусскую мифологию.

«Шляхтич Завальня жил возле озера Нещердо. Зимой он принимал у себя путников, которых отогревал у дымохода, давал им ночлег и просил за это рассказывать сказки, предания, истории. Было это как раз перед Рождеством, поэтому сейчас лучшее время, чтобы проникнуться магией этой книги», – говорит основатель издательства Litaralna Владимир Пугач.

Послушать аудиокнигу бесплатно можно на сайте издательства, там же можно поддержать дальнейшую работу Litaralna донатами.

Это уже пятый проект издательства. До это были озвучены все номера газеты «Мужыцкая праўда» с участием Лявона Вольского и других известных белорусов, а также книги «Кароткая гісторыя Беларусі» Вацлава Ластовского, «Адвечным шляхам» Игната Абдираловича и «Аповесць майго часу» Игнатия Янковского.

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