Из театра уволили режиссера, который ставил «Чернобыльскую молитву» Алексиевич 26.12.2023, 18:23

Валерий Анисенко

Валерий Анисенко является лауреатом премии «За духовное возрождение».

В Минском областном драматическом театре не продлили контракт с художественным руководителем Валерием Анисенко. Сегодня, 26 декабря, — его последний рабочий день. Об этом редакции «Зеркала» сообщили читатели.

Валерий Анисенко родился в 1944 году в Толочине Витебской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал актером в Витебске в Коласовском театре (1965−1967) и в столичном Купаловском (1969−1977).

Затем получил режиссерское образование. Работал главным режиссером Театра юного зрителя (1979−1980), Театра-студии киноактера (1980−1982), Белорусского радио (1982−2000), директором — художественным руководителем Республиканского театра белорусской драматургии (2000−2012), директором — художественным руководителем (2012−2014), затем просто художественным руководителем Коласовского театра (2014−2017). С 2017-го — в Молодечно.

Поставил десятки постановок в театрах, а также более сотни радиоспектаклей. Среди его спектаклей — «Чернобыльская молитва» по одноименной книге Светланы Алексиевич, который Анисенко поставил в РТБД. Эту постановку сняли с репертуара в 2021 году.

Лауреат Государственной премии Республики Беларуси и премии «За духовное возрождение». Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

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