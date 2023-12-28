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Появилась аудиокнига со сказками Владимира Короткевича

  • 28.12.2023, 19:48
Появилась аудиокнига со сказками Владимира Короткевича

В аудиокниге более двух десятков сказок.

Появилась 4-часовая аудиокнига со сказками знаменитого белорусского писателя Владимира Короткевича. Ее опубликовал проект «Белорусская литература».

«Каждая земля рассказывает свои секреты прежде всего через сказки — ведь сказка живет давным-давно и все о нас знает — какими мы были когда-то и какими будем на тысячу лет вперед. Особенно если их перескажет такой чуткий к голосу земли автор — Владимир Короткевич», — пишут авторы проекта.

В аудиокниге более двух десятков сказок.

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