У ВСУ появились таинственные американские дроны: оккупанты в шоке 2 3.12.2023, 14:04

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Для чего используют ADM-160 MALD?

Российские оккупанты показали найденные на оккупированной части Херсонщины обломки американских БпЛА ADM-160 MALD. Их используют для перегрузки вражеской ПВО, ведь они способны имитировать крылатые ракеты или другие воздушные объекты при прорыве противовоздушной обороны противника.

Впервые обломки такого дрона были обнаружены в мае текущего года. Подробности рассказывает военный портал Defense Express.

Недавно захватчики опубликовали фото найденных на оккупированных территориях Херсона обломки американского БПЛА-приманки ADM-160 MALD. Их запускают с самолетов, чтобы перегрузить вражескую ПВО: она воспринимает их как крылатые ракеты или подобные воздушные цели.

За все время полномасштабной войны это лишь второй зафиксированный случай применения ADM-160 MALD. Впервые фото с его обломками публиковались в мае текущего года примерно тогда же, когда стало известно о первых применениях украинскими воинами британских крылатых ракет Storm Shadow.

При этом США не заявляли о передаче ADM-160 MALD Силам обороны Украины. Поэтому когда именно они появились в распоряжении украинских воинов, в каком количестве и с каких самолетов эти БПЛА запускают в Украине – пока неизвестно.

Американские ADM-160 MALD представляют собой реактивные миниатюрные беспилотники. Их назначение – перегрузка системы ПВО врага при ее прорыве. Они способны имитировать крылатые ракеты или другие воздушные объекты, вводя противника в заблуждение.

Корпус этого БпЛА весом 45 кг длиной всего 2,38 м. Размах крыльев составляет 65 см. Однако он способен лететь на расстояние 480-570 км в зависимости от модификации. Также ADM-160 MALD оснащен значительным количеством бортовой аппаратуры, имитирующей радиолокационное отображение, чтобы операторы ПВО врага «видели» вместо него крылатую ракету.

У ВСУ появились американские реактивные дроны ADM-160 MALD: их запускают с самолетов

На Западе благодаря миниатюрности этих дронов один истребитель F-16 может нести сразу четыре единицы ADM-160 MALD, штурмовик А-10 – до 12, а В-52 – до 16 единиц.

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