«Это была последняя живая машина в батальоне, последняя!» 30.12.2023, 15:17

Оккупантов охватила паника после прилета украинского FPV-дрона.

Украинские военные FPV-дроном лишили батальон ВС РФ на одном из участков фронта последнего грузовика. Снабжение группировки парализовано.

О происшествии написал российский Z-канал, обнародовав кадры сожженной машины, передает Диалог.UA.

На каком конкретно участке фронта россияне потеряли военный КамАЗ, пока неизвестно. Однако, судя по сообщению, происшествие оказало деморализующее воздействие на российских солдат.

«Это была последняя "живая" машина в бате! Последняя! Теперь ребята на передке не знают, когда дождутся провизии и БК (боекомплекта - ред.)», - пишет Z-канал.

Отметим, что ВСУ начали активно использовать ударные FPV-дроны как замену дефицитным снарядам.

С их помощью удается успешно и без риска для личного состава уничтожать вражескую технику, склады, позиции и живую силу.

Особенность FPV заключается в том, что дрон транслирует в режиме онлайн видео оператору, который получает возможность наводиться даже на движущуюся цель.

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