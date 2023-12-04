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Назван MacBook, который признан лучшим ноутбуком на сегодняшний день

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  • 4.12.2023, 15:11
  • 1,132
Назван MacBook, который признан лучшим ноутбуком на сегодняшний день

У него есть особенность.

Специалисты лаборатории DxOMark, которые регулярно тестируют девайсы по разным критериям, протестировали новенький MacBook Pro 14" на базе чипсета M3 Pro и пришли к выводу, что он лучший в отрасли. Высоких оценок удостоились экран, динамики ноутбука и веб-камера, пишет «Униан».

По дизайну MacBook Pro с M3 Pro не отличается от предшественника с M2. Однако нововведений хватает. И дело не только в аппаратной основе. У новой модели очень яркий и контрастный экран Liquid Retina XDR, который существенно превосходит все LCD-экраны.

На этом MacBook Pro не только приятно работать, но это еще и идеальный девайс для просмотра фильмов. В то же время стереозвук работает на любой громкости и не теряется на расстоянии. Общая оценка ноутбука составила 148 баллов. И это на один балл выше, чем у предыдущего лидера MacBook Pro 14" с M2 Pro.

За ними следуют две модели MacBook Air и Windows-ноутбуки от Dell, Lenovo, Microsoft и ASUS.

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