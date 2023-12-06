Белорусскому футболисту платили по $5 тысяч в месяц, но не выпускали на поле 6.12.2023, 22:55

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Андрей Хачатурян

Абсурдная политическая история.

Футболист Андрей Хачатурян, который 2 сентября отпраздновал 36-летие, в сезоне 2023 года на поле не провел ни минуты, но при этом оставался одним из самых высокооплачиваемых игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ» — и дело не в травме. Клуб не сумел избавиться от ветерана с большим окладом, а играть ему запретило Минспорта, пишет Tribuna.

Стал лидером «Торпедо-БелАЗ» и получил улучшенный контракт

Хачатурян играл за «Торпедо-БелАЗ» с 2016 года. До сегодняшнего дня в его активе 166 матчей (66 капитаном), он забил 16 голов и отдал 24 передачи. Самый продуктивный сезон за клуб полузащитник выдал в 2020-м: провел в чемпионате 26 встреч, забил 5 голов и дал 7 передач, а главное — помог Жодино впервые в истории взять бронзовые медали чемпионата.

При этом контракт у Хачатуряна в декабре 2020-го заканчивался, но «Торпедо-БелАЗ» тогда было заинтересовано в продолжении сотрудничества с капитаном. В январе-2021 с ним подписали новое соглашение, причем аж до конца 2023-го. Оно повышало зарплату игрока примерно до пяти тысяч долларов (сверху можно было наработать бонусы). Эти цифры были одними из самых высоких в «Торпедо-БелАЗ».

Но за два следующих сезона Хачатурян провел всего 27 матчей, в которых отметился одним голом, тремя желтыми карточками и двумя красными. Первопричиной упавшей игровой активности стала травма крестообразных связок — в 2021-м хавбек пропустил из-за этого весь второй круг.

Тем не менее отказываться от опытного футболиста «Торпедо-БелАЗ» не спешило — тот оставался частью команды. Условия контракта также никто не пересматривал.

А что случилось в 2023-м?

Последняя на сегодня игра футболиста в форме «Торпедо-БелАЗ» состоялась 12 ноября 2022 года. В заключительном туре высшей лиги жодинцы приехали в гости к «Ислочи», их капитаном как раз был Хачатурян, однако тот матч он не доиграл — на 55-й минуте получил прямую красную карточку за оскорбление соперника. К тому моменту жодинцы проигрывали 0:2, а после удаления капитана пропустили еще раз.

Тот эпизод, а также в целом не самый выдающийся в персональном плане сезон предопределили будущее полузащитника в Жодино. В самом начале предсезонки-2023, когда команда вышла из отпуска, футболисту было предложено искать новую команду. Хачатуряну предлагали либо разорвать контракт, который действовал еще год, по обоюдному соглашению, либо уйти в аренду.

Полузащитник был согласен на расторжения договора, но только при условии, что «Торпедо-БелАЗ» выплатит всю зарплату до конца действия соглашения, а это почти 60 тысяч долларов. Клуб такой вариант не устраивал. Хачатуряну предлагали компенсацию размером в месячную зарплату, но это не заинтересовало игрока. От аренды он тоже отказался, потому что понимал, что жодинский оклад ему больше никто не продублирует. При этом игрока звали в «Минск», но того не привлек безденежный клуб.

В итоге Хачатуряна были вынуждены оставить в клубе, но «спустили» в дубль, где он мог только тренироваться.

Играть за молодежь хавбеку не разрешалось, причем не из-за позиции клуба с целью давления, а по приказу сверху — Хачатурян угодил в «черный список» так называемого Минспорта за участие в видео против насилия.

То ли в воспитательных целях, то ли чтобы дать возможность заслужить «прощение» у лукашистов, игрока регулярно отправляли участвовать в прорежимных мероприятиях. Например, на фото ниже рядом с Хачатуряном стоит полузащитник Анатолий Макаров.

Чтобы оправдаться за осуждение насилия, Макаров был вынужден дать покаянное интервью пропагандистам, но в итоге так и не смог играть за Жодино — и перебрался в «Арсенал» (Тула) из российского Д2.

Удалось ли реабилитироваться спортсмену, пока неизвестно.

Однако в ситуации с автозаводцами более интересным выглядит другой момент.

Хачатуряна «спустили» в дубль, но при этом не смогли урезать ему зарплату. Игрок весь сезон-2023 только тренировался с дублем «Торпедо-БелАЗ», не провел на поле ни минуты ни за молодежь, ни за основу, но каждый месяц получал на карточку около пяти тысяч долларов.

В сентябре футболисту исполнилось 36, и он намерен играть дальше. Хачатурян ищет новое место и уже заявил об интересе со стороны нескольких белорусских клубов. Если контракт с одним из них будет подписан, то можно будет говорить о том, что неприятность с «черными списками» улажена.

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