В Беларуси обновили базу «тунеядцев» 1 7.12.2023, 14:43

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Кого в нее включили?

В начале декабря в Беларуси обновили базу «тунеядцев». В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за июль-сентябрь, пишет zerkalo.io.

«Тунеядцам», у которых есть в собственности жилье, станут выставлять по экономически обоснованным тарифам платежи за газ, отопление и подогрев воды.

Тунеядскую базу обновляют раз в квартал. Чтобы не попасть в нее с декабря, нужно было до 21 октября подтвердить свою занятость. Для этого надо предоставить документы комиссии по координации работы по содействию занятости.

С декабря в «иждивенцы» попали те, кто не смог подтвердить свою занятость за третий квартал (июль-сентябрь). Следующий раз базу обновят к 1 марта. В нее включат тех, кто не сможет подтвердить занятость за четвертый квартал (октябрь-декабрь). Документы надо предоставить до 21 января.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. За последние две услуги разница в льготных и полных тарифах особенно ощутима, для «иждивенцев» расценки выше примерно в 5 раз.

Если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают тунеядцем, то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

Как отличаются жировки по льготируемым и полным тарифам

Разбежка между «тунеядскими» жировками и теми, в которых суммы посчитаны по льготным тарифам, возникает в основном из-за тарифов на отопление и подогрев воды.

Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду сейчас составляет 126,29 рубля за 1 Гкал, а субсидируемый — 24,7187 рубля. Разбежка — 5,1 раза.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал нужно будет заплатить 25,12 рубля. Если же в этой квартире никто не прописан, то сумма к оплате за отопление составит 128,35 рубля.

За горячую воду — за 0,4198 Гкал — в этой же квартире по полному тарифу выйдет 53,02 рубля, а по льготному — 10,38 рубля.

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