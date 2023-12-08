Денис Урбанович после пяти ранений вернулся на фронт 3 8.12.2023, 12:52

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В батальоне «Волат» полка Калиновского он командует штурмовой группой.

З4-летний Денис Урбанович (его позывной «Ваўкалак») в батальоне «Волат» полка имени Кастуся Калиновского командует штурмовой группой. За время войны он перенес пять ранений. Последнее в сентябре. Доброволец говорит, что привык к жизни на передовой, но нужно научиться беречься. Сейчас он готовит молодое пополнение к выполнению боевых задач, пишет nashaniva.com.

«У меня на теле шесть дырок»

Последний раз Дениса Урбановича ранило во время штурма российских позиций возле села Клещеевка, что южнее Бахмута.

Осколок снаряда попал ему в руку. Бойцу удалось остановить кровь и остаться в бою. В больнице Денису диагностировали сильную контузию. У него была порвана барабанная перепонка правого уха, а левое было оглушено.

Урбанович говорит, что рана руки зажила, хотя иногда донимают боли.

От контузии же полностью восстановиться невозможно. Бывают периоды, когда болит голова. Боли останутся на всю жизнь. По словам медиков, лучше получить пулевое или осколочное ранение, чем контузию.

Левое ухо не слышит на 20 процентов, а правое в порядке.

«Каждый, кто побывал на фронте и был ранен, имеет проблемы со здоровьем, — говорит он. — Если будет возможность, то съезжу на обследование или более основательно подлечусь, но сейчас много очень ответственных дел на фронте».

Денис отмечает, что в целом чувствует себя хорошо и может выполнять боевые задачи.

Военная комиссия разрешила вернуться на службу. Неделю назад он справился с марш-броском на 25 километров и может пройти любой километраж с автоматами и гранатометами.

Денис Урбанович за время войны пережил пять ранений: одно пулевое, два осколочных, контузия, открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения.

«У меня на теле шесть дырок», — говорит лидер «Молодого фронта».

В мае, когда белорусские добровольцы защищали Бахмут, на Дениса и его группу обрушились стены четырехэтажного дома. Эвакуацию раненых прикрывал Мирослав Лозовский и спас их жизни, но сам погиб.

Бой в Бахмуте Урбанович считает одним из тяжелейших для белорусских добровольцев. У него на руках погиб 24-летний парамедик-белорус.

«В моей группе погибло 4 человека, — говорит он. — Из Бахмута вышли только трое».

По его словам, Бахмут стал местом испытания белорусских добровольцев. Он сделал их сильнее, и теперь они знают цену жизни.

«Потребность в адреналине»

По возвращении на службу Денис Урбанович занимается выучкой молодого пополнения, которое, по его словам, пока не готово выполнять боевые задачи.

Он говорит, что командиров и бойцов с фронтовым опытом не хватает.

«Недостаток боевого опыта может привести к гибели солдат, поэтому мне нужно быть с ребятами. Если будут опытные командиры, способные водить людей в бой, то, возможно, я займусь другими вопросами. Если же суждено погибнуть, то пусть так и будет», — говорит Урбанович.

Денис Урбанович замечает, что привык к жизни на передовой. Ему нравится готовить штурмовые операции и выполнять их.

На фронт его тянет и потребность в адреналине. Ему не хватает риска.

Денис признается, что это проявилось на войне. Раньше в его жизни не было ситуаций, когда он мог в любой момент умереть.

«Война обнаруживает хорошее и плохое. На ней появляется адреналиновая зависимость», — замечает доброволец.

Денис читал, что солдаты Второй мировой войны, которые сильно рисковали, попадали в такую зависимость и не могли вернуться к нормальной мирной жизни. Им нужен был адреналин. Они совершали различные преступления.

«Сейчас 2023 год, и медицина научилась, надеюсь, спасать от такой зависимости», — отмечает Урбанович.

Он убежден, что адреналин спас ему жизнь, когда его ранило в грудь. Тогда он первый раз сильно испугался. Ему было трудно подняться, изо рта шла кровь, а недалеко лежал раненый российский солдат, который кричал, чтобы ему помогли.

Белорус беспокоился, что его добьют российские солдаты, которые придут за своим сослуживцем. Страх и адреналин заставили его действовать, и ему удалось как-то доползти до своих. Очнулся он в больнице, не понимая, как спасся.

Денис Урбанович — командир штурмовой группы. В ее задачи входит разведка, отвоевание вражеских позиций и удержание их. Сейчас он на Донбассе.

Урбанович говорит, что против них в первом эшелоне выступают уцелевшие остатки вагнеровцев: зеки.

Недооценивать их нельзя. Они умело минируют позиции. Военные знания бывшие заключенные вынесли из тюрем, а после подготовки из них выходят неплохие солдаты.

Вместе с ними воюют мобилизованные из «ДНР» и «ЛНР». Иногда они идут на штурм, имея украинские паспорта.

«Их используют как мясо, — говорит Денис. — Их бросают в разведку боем, чтобы выяснить обстановку, а затем уже отправляют в атаку элиту. Это преимущественно десантники. В глубине российской обороны находятся кадыровцы, которые следят там за порядком».

Денис признается, что, несмотря на потребность воевать, необходимо научиться беречься. Белорусы самоотверженно идут в бой и погибают, но нужно помнить об освобождении Беларуси.

«Надо выжить на этой войне и сохранить бойцов с боевым опытом, — подытоживает он. — Первый вопрос — это освобождение Беларуси, но не менее существенно остаться живыми для этого. О том говорил и погибший Мирослав Лозовский, благодаря которому выжили его побратимы».

Денис Урбанович воюет с марта 2022 года. Он награжден медалью «За боевые заслуги» Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также медалью «За боевые заслуги» Рады БНР.

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