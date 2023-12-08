Лауреат «премии Дарвина»: оккупанта из Бурятии наказала ветвь дерева 4 8.12.2023, 13:38

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Россиянин попал на «лесную гильотину».

Есть отдельная разновидность захватчиков, которых можно отнести в категорию «Премия Дарвина», ведь они феерически самоликвидируются. Одним из них стал Мормоев Сергей Будаевич из Бурятии.

О бессмысленной смерти оккупанта рассказал автор Telegram-канала «Досье Шпиона». Что потерял бурят на украинской земле – неизвестно, но поступил правильно, самоликвидировавшись на Донецком направлении.

Военнослужащий 5-й отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ) сержант Мормоев Сергей Будаевич получил приказ доставить ночью личный состав на позиции. Загрузившись в «Урал» 4320, группа оккупантов отправилась в указанную точку.

Чтобы не выдать свой грузовик, водитель двигался по лесополосе с выключенными фарами. А поскольку в ночное время видимость очень низкая, Мормоев высунул голову из кабины, чтобы лучше видеть, куда едет.

Но вдруг машина провалилась в овраг и поехала с большой скоростью. Оккупант не успел прийти в себя, как его шею зажало веткой дерева и оторвало голову. Смерть наступила мгновенно.

Так украинская лесная гильотина увеличила статистику потерь армии оккупантов.

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