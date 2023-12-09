Лукашисты устроили хапун на стеклозаводе «Неман» 3 9.12.2023, 9:24

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В Березовке «за политику» задержаны около десяти человек.

На стеклозаводе «Неман» в Березовке (Лидский район) за «политику» задержали около десяти человек.

Работников предприятия задерживали за лайки, подписки и репосты. Всем им грозят сутки и увольнения. Руководил рейдом майор милиции, старший участковый инспектор Иван Петровский, сообщает телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде».

Это не первый хапун на заводе «Неман». В августе там были задержаны три человека. Это случилось после того, как идеологом на завод был назначен бывший сотрудник КГБ. Он незамедлительно начал политические чистки на предприятии.

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