До +4 градусов ожидается в Беларуси в четверг 1.02.2023, 21:01

Пройдет снег.

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Временами прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 3 градусов до плюс 1 градуса. Днем температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов.

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