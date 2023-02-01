До +4 градусов ожидается в Беларуси в четверг
- 1.02.2023, 21:01
Пройдет снег.
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет преобладать облачная погода. Временами прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 3 градусов до плюс 1 градуса. Днем температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов.