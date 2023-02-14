Финский владелец «Лидского пива» потерял 35 миллионов евро

Финский владелец «Лидского пива» потерял 35 миллионов евро16
- 14.02.2023, 16:31
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Он хотел уйти в марте 2022 года из Беларуси, но ему не дали продать бизнес.
Финский производитель пива и напитков Olvi признал, что белорусский бизнес компании обесценился на 35 миллионов евро в связи со «значительными изменениями бизнес-среды». А в 2023 году прогнозируется снижение прибыльности из-за «законодательных ограничений на повышение цен». Об этом рассказывает Office life.
Напомним, в марте 2022 года Olvi, которая владеет 96,36% «Лидского пива», завила о намерении выйти из белорусского бизнеса. Но из-за ограничений на распоряжение местными активами, которые приняли лукашисты, финская компания не смогла продать свои акции.
В целом по бизнесу группы операционная прибыль упала на 62,4% и опустилась до уровня €22,4 млн.