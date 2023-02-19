Егор Шарангович отличился в победном матче «Нью-Джерси» с «Питтсбургом» 19.02.2023, 10:46

Белорусский форвард отметился двумя результативными передачами.

«Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях был сильнее «Питтсбурга» — 5:2. Белорусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович отдал две результативные передачи, сообщает pressball.by.

Всего белорус провел на льду 15 минут 23 секунд (2.23 в меньшинстве), отметился двумя голевыми передачами, сделал 3 броска по воротам, заблокировал 1 бросок, совершил 2 силовых приема и заработал показатель полезности «+2».

В нынешнем сезоне у Шаранговича 26 (12+14) очков в 55 играх, при полезности «+1» и 12 минутах штрафа.

Питтсбург — Нью-Джерси — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 — Малкин (Ракель, Летанг, 4, бол.). 1:1 — Мерсер (Хишир, Татар, 5). 1:2 — Хэмилтон (Хишир, Хьюз, 24, бол.). 1:3 — Хишир (Шарангович, 29, бол.). 1:4 — Братт (Хьюз, Шарангович, 49). 2:4 — Малкин (Питри, 55). 2:5 — Хишир (Мерсер, 58).

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