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YouTube заблокировал канал путинского пропагандиста Артемия Лебедева

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  • 22.02.2023, 22:15
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YouTube заблокировал канал путинского пропагандиста Артемия Лебедева
Артемий Лебедев

Его канал насчитывал миллион подписчиков.

YouTube заблокировал аккаунт российского дизайнера и пропагандиста Артемия Лебедева. Такое решение было принято из-за «нарушения условий использования YouTube» — об этом говорится в уведомлении, которое пользователь видит при попытке зайти на канал.

На YouTube-канале Лебедева к 17 февраля насчитывался 1 млн подписчиков. В прошлом году он уже попадал под блокировку. Тогда он создал запасной канал, теперь и он недоступен. На YouTube-канале Лебедев публиковал, в частности, пропагандистские обзоры последних событий.

Лебедев неоднократно выступал в поддержку режима Путина. В частности, в 2014 году он поддержал аннексию Крыма, а в 2020-м снялся в ролике пропагандистского телеканала RT за поправки к Конституции России. В том же году глава России Владимир Путин наградил Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Лебедев с января прошлого года находится под санкциями Украины. Весной 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезжать в страну из-за «совершения им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

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