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США прокомментировали «мирный план» Китая по войне в Украине

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  • 24.02.2023, 9:23
  • 9,240
США прокомментировали «мирный план» Китая по войне в Украине

Пекин мог ограничиться одним пунктом вместо двенадцати.

Китай в своей позиции мог ограничиться одним пунктом об уважении суверенитета вместо двенадцати. Так в эфире CNN советник президента США по безопасности Джейк Салливан прокомментировал заявление КНР, приуроченное к годовщине начала полномасштабной войны России против Украины.

«Моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций. Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, Соединенные Штаты не нападали на Россию. Это была война выбора, которую вел Путин», — сказал Салливан.

Напомним, заявление КНР включает 12 пунктов, среди которых содержится призыв к прекращению огня, мирным переговорам, отказу от санкций, недопустимости обеспечения собственной безопасности за счет других. При этом Пекин не давал оценку сторонам конфликта.

Ранее американские официальные лица предупреждали о том, что КНР может оказать военную помощь России. Салливан также отметил, что Китай занял осторожную позицию в отношении войны, но при этом воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН с требованием вывода российских войск.

«Они пытались позиционировать себя как не полностью стоящих на стороне России, когда дело доходит до войны в Украине», — сказал советник президента США.

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