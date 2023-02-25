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В Польшу перестала поступать нефть из России по трубопроводу «Дружба»

  • 25.02.2023, 17:53
В Польшу перестала поступать нефть из России по трубопроводу «Дружба»

Об этом сообщил польский нефтеперерабатывающий концерн PKN Orlen.

25 февраля польский нефтеперерабатывающий концерн PKN Orlen сообщил, что не получает поставки нефти из России, передает «Польское радио». Поставки по трубопроводу «Дружба» в Польшу были прекращены российской стороной, – подчеркнули в компании.

В то же время, как подчеркнули в компании, PKN Orlen полностью готов к такой ситуации, и поставки на нефтеперерабатывающие заводы могут быть осуществлены исключительно морским путем. Поэтому текущая приостановка не повлияет на снабжение польских клиентов продукцией компании, включая бензин и дизельное топливо.

Как напомнили в компании, с начала февраля 2023 года, после истечения срока действия контракта с «Роснефтью», поставки российской нефти покрывали лишь около 10% потребностей Orlen в нефти. Это были исключительно трубопроводные поставки, в отношении которых не были введены международные санкции.

PKN Orlen подчеркнул, что он уже отказался от импорта нефти по морю и готового топлива из России с начала войны в Украине, значительно раньше, чем было введено эмбарго ЕС на такие поставки.

В настоящее время импортный портфель PKN Orlen основан на поставках нефти из Северного моря, Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов. Важным партнером компании является Saudi Aramco, с которой PKN Orlen заключил стратегический контракт на поставку нефти в 2022 году, подчеркнули в компании.

В то же время компания напомнила, что еще в 2015 году российская нефть составляла почти 100% сырья, перерабатываемого на заводах Orlen. Значительное сокращение использования этого сырья на польских НПЗ является результатом интенсивных усилий по диверсификации поставок, отметили в компании.

Отметим, у PKN Orlen есть контракт на поставку нефти с российской компанией «Татнефть», действующий до конца 2024 года. Польский нефтеперерабатывающий концерн заявил, что приостановит импорт, если ЕС введет соответствующие санкции, в противном случае разрыв действующего контракта повышает риск необходимости выплаты компенсации.

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