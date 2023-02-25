В Польшу перестала поступать нефть из России по трубопроводу «Дружба» 25.02.2023, 17:53

Об этом сообщил польский нефтеперерабатывающий концерн PKN Orlen.

25 февраля польский нефтеперерабатывающий концерн PKN Orlen сообщил, что не получает поставки нефти из России, передает «Польское радио». Поставки по трубопроводу «Дружба» в Польшу были прекращены российской стороной, – подчеркнули в компании.

В то же время, как подчеркнули в компании, PKN Orlen полностью готов к такой ситуации, и поставки на нефтеперерабатывающие заводы могут быть осуществлены исключительно морским путем. Поэтому текущая приостановка не повлияет на снабжение польских клиентов продукцией компании, включая бензин и дизельное топливо.

Как напомнили в компании, с начала февраля 2023 года, после истечения срока действия контракта с «Роснефтью», поставки российской нефти покрывали лишь около 10% потребностей Orlen в нефти. Это были исключительно трубопроводные поставки, в отношении которых не были введены международные санкции.

PKN Orlen подчеркнул, что он уже отказался от импорта нефти по морю и готового топлива из России с начала войны в Украине, значительно раньше, чем было введено эмбарго ЕС на такие поставки.

В настоящее время импортный портфель PKN Orlen основан на поставках нефти из Северного моря, Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов. Важным партнером компании является Saudi Aramco, с которой PKN Orlen заключил стратегический контракт на поставку нефти в 2022 году, подчеркнули в компании.

В то же время компания напомнила, что еще в 2015 году российская нефть составляла почти 100% сырья, перерабатываемого на заводах Orlen. Значительное сокращение использования этого сырья на польских НПЗ является результатом интенсивных усилий по диверсификации поставок, отметили в компании.

Отметим, у PKN Orlen есть контракт на поставку нефти с российской компанией «Татнефть», действующий до конца 2024 года. Польский нефтеперерабатывающий концерн заявил, что приостановит импорт, если ЕС введет соответствующие санкции, в противном случае разрыв действующего контракта повышает риск необходимости выплаты компенсации.

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