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«Лукашизм построен на лжи от начала и до конца»

  • 25.02.2023, 19:29
«Лукашизм построен на лжи от начала и до конца»

Белорусы жестко высказались о главе погранкомитета Лаппо.

Глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко описал последнюю встречу с председателем погранкомитета Беларуси генерал-лейтенантом Анатолием Лаппо. Встреча состоялась 19 февраля 2022-го года.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на рассказ Дейнеко:

«Там не с кем разговаривать. Коллаборанты, которые продали народ и Родину задолго до 2020-го года».

«Лукашизм построен на лжи от начала и до конца. Сам Лукашенко - лжец и подонок, которые подбирает себе таких же лжецов».

«Кому там можно верить и что-то объяснять. Коллаборанту Лаппо!? Он мечтает, что за содействие и помощь в оккупации Беларусь - россияне возьмут его к себе на службу! Да ещё в «чине» и наградах. Хунта все никак не поймет, что «мордорцы» своих абсолютно не щадят кладут в землю, а этих холуев тем более!».

«С тех пор как беларусские пограничники, по приказу Синепалого, попали в историю с мигрантами с Востока погранслужбы в Беларуси не существует».

«Он не ученый, не поэт, но покорил весь белый свет. Сказочник и шут. Скажите как его зовут? Лу- ка- шен- ко!».

«Рашист Лаппо будет висеть вместе с Путиным, Лукашенко, Шойгу, Лавровым».

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