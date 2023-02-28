РосСМИ: «Мачулищи» — это предупреждение для Лукашенко 3 28.02.2023, 10:11

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Новая версия событий.

Пока провластные белорусские медиа сохраняют молчание о взрывах на аэродроме в «Мачулищах», для росСМИ на эту тему нет табу.

Издание news.ru перечисляет версии атаки на аэродром. Среди них — предупреждение для Лукашенко от Киева, чтобы тот не отправлял свою армию в Украину.

Ранее российское издание «Политнавигатор» писало, что аэродром в Мачулищах якобы атаковали шесть дронов.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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