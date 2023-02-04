В Украине самоликвидировался «вагнеровец», который хотел чтобы «не было как в Европе» 4.02.2023, 11:30

Оккупант завербовался в ЧВК после просмотра пропагандистского фильма.

В Украине самоликвидировался «вагнеровец» Егор Комаров, который пошел убивать украинцев после просмотра фильма «Лучшие в аду». Оккупант заявил, что идет бороться, «чтобы в России не было как в Европе».

Как сообщаю росийкие СМИ, «вагнеровец» якобы воевал не против украинцев, а «против европейских ценностей».

«Когда Егорыч собирался на фронт, я спросил его: «Зачем?» Он ответил: «Чтобы не было в России как в Европе». Он шел воевать против европейских ценностей, а не против украинцев. Их он называл братьями», - заявил друг погибшего Александр Бегишев.

По его словам, «зажмуренный» оккупант ушел в «Вагнер» после просмотра фильма «Лучшие в аду». «Он за душу нас взял. И Егорыч воскликнул: «Я хочу быть с этими ребятами!». Отправил в ЧВК «Вагнер» документы и его сразу же взяли. Когда у Егора кончились патроны, и солдаты ВСУ начали к нему приближаться, он подорвал себя двумя гранатами», - заявил товарищ «вагнеровца».

Впоследствии домой привезли пакетик с останками оккупанта и несколько значков, которые в ЧВК Пригожина называют «наградами».

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