«Здесь просто некуда тратить деньги» 4.02.2023, 21:01

Белорусский айтишник рассказал о жизни за городом.

Евгений Румянцев больше года стучался в сферу IT, но войти в нее техническим специалистом так и не смог и решил оставить попытки. Занимается копирайтингом и продолжает искать работу мечты. В апреле 2022 года переехал на ПМЖ из Гомеля в деревню в Гродненской области. Свою историю айтишник рассказал порталу devby.io:

— Новый айфон каждый год, брендовые шмотки, посиделки в кафе и ресторанах — когда-то эти и подобные им вещи имели для меня большое значение. Не все, что хотелось, было по средствам, но выручали банки (о чем сейчас я сильно жалею, но это уже другая история).

И вот который месяц я живу без супермаркета в шаговой доступности, до ближайшего кафе — 6 километров по грунтовой дороге, столько же — до банкомата…

Что с инфраструктурой?

Что вообще в моей деревне есть (спойлер: ничего).

Когда я приезжал сюда подростком, в деревне были: госмагазин, частный магазин, три раза в неделю приезжала автолавка, функционировали почта, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), школа. Ежедневно, утром и вечером, из райцентра приезжал автобус.

Что осталось?

Здание государственного магазина снесли осенью прошлого года. При этом местные говорят, владелец совсем небольшого частного магазина хотел арендовать пустующее много лет здание. Однако власть имущие решили сровнять здание с землей вместо того, чтобы отдать частнику.

Здание, где находились клуб, почта и библиотека, заброшено. ФАП года три назад тоже сровняли с землей. Здание школы долго пустовало, но в итоге его отремонтировали и теперь там «Дом инвалидов и престарелых» (к слову, при острой необходимости там можно получить и медпомощь). Автобус из райцентра приезжает только по пятницам (базарный день).

Есть частный магазин — он работает ежедневно с 10 до 19, но цены кусаются: возьмите любой товар из «Копеечки» или «Хита» и умножьте на два. Кроме того, там очень скудный ассортимент.

В понедельник, среду и пятницу приезжает автолавка. Там выбор получше, но тоже не ахти какой. Зато можно попросить привезти что-нибудь на заказ.

Что по ценам?

Хлеб-кирпичик — 2,20,

200 г сыра — 4,30,

килограмм сахара — 2,55,

майонез 400 г — 3,80.

В целом цены дороже обычного (читай любого городского) магазина, но это и понятно: транспортные и иные расходы нужно отбивать.

Зато по многовековой деревенской традиции что в одном, что в другом магазине при необходимости тебе отпустят товар «на вексель» — то есть запишут в тетрадочку, а деньги отдашь потом.

Признаюсь, такие случаи бывали и у меня: в частном магазине терминал появился буквально недавно, а в автолавке он не всегда работает. В деревне в почете наличные.

Средний чек у меня зависит от частоты посещения магазина. В последнее время я бываю там раз в две-три недели, трачу от 40 до 80 рублей — в зависимости от состава корзины. Примерно те же суммы выходили и в городе, правда, ходил в магазин я гораздо чаще.

Доходы местных жителей

Как и в любом белорусском селе, большинство жителей здесь — пенсионеры. Раньше достаточно работы было в самой деревне: тут был большой колхоз, в полукилометре — торфозавод, много рабочих мест давала школа. Собственно, школа, только в виде Дома инвалидов, и сейчас дает работу примерно десятку местных. Колхоз давно развалился, на месте завода — лужи да овраги.

Те, кто еще работает, в основном трудоустроены в госорганизациях в райцентре Ивье (лесхоз, электросети, школа и так далее). Кто-то занимается мелким бизнесом (купи подешевле, продай подороже), кто-то ездит на заработки в другие страны.

Точных размеров пенсий не назову, со слов местных пенсионеров минимальная — около 250 рублей, в среднем — в районе 400. Относительно зарплат никаких цифр не приведу, но скажу так: в двухэтажных хоромах тут никто не живет, да и вряд ли бы при их достаточном уровне люди уезжали бы на заработки в Польшу и Литву.

Что касается хозяйства, то даже собаки с котами есть не в каждом дворе. На всю деревню (около 130 домов) — две или три лошади. Корова точно есть минимум одна. Птицу тоже мало кто держит. Про свиней не в курсе. Думаю, так происходит потому что животные требуют много времени и расходов: им нужен уход, корм. При этом огород, который требует намного меньше усилий, есть практически у каждого жителя.

Раньше в деревне многие гнали самогон, но сейчас это непопулярно — пить уже некому. Осталось пара-тройка алкоголиков, которые берут в магазине что-то «на вексель».

Все дороги ведут в Ивье

Услугами автолавки я пользуюсь редко, частного магазина — еще реже. За продуктами и прочими необходимыми вещами я езжу в Ивье, что находится в 5 километрах. Ну либо прошу привезти что-то родных, если они едут в гости (летом приезжают каждую неделю, осенью-зимой — раз в три-четыре недели).

В Ивье вполне можно удовлетворить практически любые потребности. Тут работают сетевые продуктовые и хозяйственные магазины («Хит», «Копеечка», «Светофор», «Санта», «Остров чистоты», «Мила»), есть ресторан «Версаль» (ни разу там не был), в прошлом году открылся кафе-бар Steklo (там тоже не был, но по отзывам вроде неплохо). Кроме того, в райцентре есть два отделения банка («Беларусбанк» и «Белагропромбанк») и их банкоматы.

Для заказов из интернета существует отделение почтовой связи и «Европочта». Для любителей экзотики и желающих вспомнить 90-е и босоногое детство в пятницу можно заглянуть на местный рынок: там найдется все — от живых кур до мотоблока. По ценам сказать что-то затруднительно: как водится на любом рынке, можно и нужно торговаться.

Так что там с деньгами?

Перейдем к самому главному — подсчетам. Лично для меня жить в деревне намного, в разы экономней, чем в городе. Взять ту же самую «коммуналку» — ее здесь просто нет. Вода — колодец, тепло — дрова, лифта-домофона нет, вывоза мусора — тоже (я практически всё сжигаю в печи, стекло и резину выбрасывают родители уже в городе). За электричество выходит что-то около 30 рублей в месяц, плюс за интернет 26.

Основные причины экономии:

Здесь просто некуда тратить деньги.

При походе в автолавку не наберешь с десяток ненужных мелочей на кассе — в автолавке кассы нет. В бар-кафе-ресторан тоже не сходишь: ехать 10+ км на велике туда-обратно, чтобы выпить кофе? Спасибо, я дома заварю.

Собственные продукты.

Как правило, в магазине я беру только самое необходимое (хлеб, масло, молочку и так далее).

Овощи (картошка, капуста, лук, морковка, чеснок) свои, выращенные на участке летом-осенью; до сих пор еще есть несколько ящиков яблок (в этом году был небывалый урожай); ну и куча закаток с огурцами-помидорами-соками — в общем, вкусно, полезно и фактически бесплатно.

Здесь меняется стиль жизни.

Условно, раньше я думал, какой айфон взять следующим, а теперь — что надо починить забор, пробить скважину, утеплить дом, купить дрова на следующий год… То есть тут выходят на первый план вещи, необходимые для выживания или для повышения качества жизни, а не для «понтов».

Безусловно, бывают и незапланированные траты. К примеру, холодильник, который работал не один десяток лет, практически перестал морозить — пришлось купить новый. Или вот чтобы хотя бы с марта по ноябрь мыться не в тазиках, а более-менее полноценно, решено было приобрести уличный душ из поликарбоната с баком с подогревом. Но это как раз те вещи, которые повышают качество жизни, так что они себя уже окупили.

Незапланированные траты можно сократить, если руки растут откуда надо (или хотя бы знаешь таких людей, при этом желательно находиться с ними в родственных связях). Но все равно на некоторые работы (к примеру, пробить скважину или переложить печь) нужны специалисты.

Цена вопроса:

Пробить скважину на минимальную глубину и без ввода воды в дом будет стоить от 1500$, с вводом и прокладкой коммуникаций (трубы, канализация и т. д.) — 8-10 тысяч рублей.

Дрова для местных и неместных будут стоить по разному: к примеру, кто-то заплатил 300 рублей за 2,5 куба колотых дров с доставкой (приезжие), местным 1 куб будет стоить от 40 рублей.

Здесь я завел собаку, и поначалу что-то приходилось тратить на нее (ветеринар, таблетки, игрушки, питание). Однако Варя у меня хоть и выросла с характером, но в плане питания с ней сейчас никаких проблем — ест то же, что и я. Раз в два-три месяца нужно покупать таблетки от глистов и клещей (20-30 рублей). В остальном — ноль рублей расходов.

Сколько денег надо на жизнь в деревне?

150-200 рублей на продукты;

130 рублей — интернет, телефон, электричество;

10 рублей в месяц уходят на собаку.

Итого: 290-340 рублей в месяц.

Непредвиденные расходы у меня случались только два раза, поэтому я их не считаю.

Вместо эпилога

Возможно, у кого-то после прочтения этого текста сложится впечатление, что мой опыт будет нерелевантен для большинства. Да, в чем-то это так, и я веду здесь очень скромный образ жизни.

Частично из-за того, что сумму, не намного меньше средней зарплаты по стране, ежемесячно я вынужден отдавать в качестве расплаты за прошлые ошибки (напоминаю, что я по-прежнему ищу работу). Однако в большей степени это все же мой осознанный выбор.

Ничто не мешает взять и поехать погулять в ту же Лиду, или в Минск, или в Гомель (собственно, раз в пару месяцев я так и делаю — в Гомеле осталась моя дочь).

Однако за время жизни здесь развлечения типа бара или кино для меня стали уже не интересны. Снять стресс (бесплатно!) помогает физический труд: пойти поколоть топором поленья, попилить бревна, вскопать огород — в деревне всегда есть чем заняться.

Ну, а лучший отдых для меня — это сесть на велосипед и крутить педали 40-50 км по окрестностям, по лесам, полям и берегам рек. Да и книги никто не отменял — сейчас я прочитываю от двух до пяти книг в месяц; для сравнения, за весь 2017 год их было прочитано всего четыре.

Нужны ли в деревне деньги? Нужны, хотя и далеко не в таком количестве, как в городе.

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