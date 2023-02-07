Белорус в Турции: Схватили самое необходимое – в машину и «по тапкам» 7.02.2023, 10:39

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Наш земляк рассказал, как пережил землетрясение в городе Мерсин.

Два мощных землетрясения произошли 6 февраля в Турции близ границы с Сирией: толчки ощущали даже в Грузии, Армении и Чечне. Число жертв уже перешло за две тысячи человек. Белорус Дмитрий рассказал «Белсату», как это землетрясение пережил в Мерсине – турецком городе в 250 км от эпицентра.

На картах, где обозначают последствия землетрясения 6 февраля, Мерсин – город на берегу моря населением с половину Минска–чаще всего не попадает даже в зону «легких толчков». Но это относительно: Турция переживает сильнейшие за 90 лет землетрясения, магнитуду ночного оценивали в 7,8, а того, что было днем, в 7,7. На расстоянии от эпицентра, большего чем от Минска до Витебска, землетрясение все еще ощущалось сильно.

Дмитрий, который живет в Мерсине, рассказывает «Белсату», что проснулся в 4:26 утра (по турецкому времени) от того, что «очень сильно шатало». Побежали с женой к маленькой дочерью в соседнюю комнату, но «двигались словно пьяные, державшись за стену». Светильник на потолке шатался так, что почти прикасался к потолку, а шкафы стучали о стены. Значительных разрушений в городе не было, но семья все равно уехала как можно подальше от землетрясения:

«Страшно просто, – объясняет Дмитрий. – Первый раз застали землетрясение. Схватили самое необходимое – в машину и «по тапкам», как говорят».

Как вспоминает Дмитрий, выбегать на улицу не очень хотелось: лил дождь, был сильный ветер, объявляли штормовое предупреждение. Здания в том районе таковы, что прятаться от землетрясения стоит разве что на лестничных площадках, в дверных проемах или просто под столами. Пока Дмитрий понял, что происходит, оказалось, что полдома уже на улице, несмотря на погоду.

В его районе люди самоорганизовались: поставили палатки и разожгли костры на пустырях, сидят «коммунами» на раскладных стульях. В домах мало кто оставался, большинство сидело на улице.

Дмитрию не приходили SMS или звонки об угрозах землетрясений, но он вспоминает, что в некоторых районах города ездили машины со звукоусилителями и предупреждали о землетрясении. Но по чатам информация расходилась быстро, рассказывает он и показывает фото таблицы с пунктами, где можно переждать бедствие: в школах раздавали еду, питье и одеяла. Да и сам Дмитрий был подготовлен: читал о землетрясениях, потому что знал, куда едет.

Утром повезли дочь в садик, вспоминает собеседник, но тот был закрыт. Оказалось, что это и хорошо: днем было следующее землетрясение. Семья выехала из Мерсина около 16 часов, около 20 нашли отель, хотя на популярных сервисах почти все места были заняты вплоть до Анталии, что в 600 км от эпицентра. На заправках были очереди «по 10 машин на колонку».

«Самое важное сейчас – понимать, как долго будет трясти и когда закончится, чтобы иметь возможность планирования, – говорит Дмитрий. – В частном садике сообщили, что всю неделю работать не будут. Как и все государственные учебные заведения, наверное».

Да прогнозировать землетрясения сложно: ученые хорошо понимают, где они могут произойти, но не могут прогнозировать, если они произойдут в короткой перспективе. Силы, вызывающие землетрясения, возникают медленно на огромной территории и накапливаются миллионами лет, но быстро распространяются на узкую область. Разве после первых толчков можно рассчитать, насколько вероятны следующие.

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