ВСУ установили новый рекорд по уничтоженным за сутки военным РФ 2 7.02.2023, 10:51

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Захватчики также потеряли десятки единиц бронетехники.

Украинские воины за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 русских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, таким образом общие боевые потери русской армии по состоянию на 7 февраля ориентировочно составляют 133190 особей.

Кроме того, украинские военные успешно уничтожают еще и российскую технику. В частности, за минувшие сутки было уничтожено 14 танков (3245 с начала полномасштабного вторжения); 28 боевых бронированных машин (6443 единицы); 1 артиллерийская система (2232).

Также уничтожено 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 5107 с начала войны) и 5 единиц специальной техники (всего - 208).

Также россияне за время их полномасштабного вторжения недосчитались 461 реактивной системы залпового огня; 227 средств противовоздушной обороны; 294 самолеты; 18 кораблей и катеров. Уничтожено также 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 796 крылатых ракет.

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