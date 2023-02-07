ВСУ установили новый рекорд по уничтоженным за сутки военным РФ

ВСУ установили новый рекорд по уничтоженным за сутки военным РФ2
- 7.02.2023, 10:51
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Захватчики также потеряли десятки единиц бронетехники.
Украинские воины за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 русских захватчиков.
Как сообщает Генштаб ВСУ, таким образом общие боевые потери русской армии по состоянию на 7 февраля ориентировочно составляют 133190 особей.
Кроме того, украинские военные успешно уничтожают еще и российскую технику. В частности, за минувшие сутки было уничтожено 14 танков (3245 с начала полномасштабного вторжения); 28 боевых бронированных машин (6443 единицы); 1 артиллерийская система (2232).
Также уничтожено 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 5107 с начала войны) и 5 единиц специальной техники (всего - 208).
Также россияне за время их полномасштабного вторжения недосчитались 461 реактивной системы залпового огня; 227 средств противовоздушной обороны; 294 самолеты; 18 кораблей и катеров. Уничтожено также 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 796 крылатых ракет.