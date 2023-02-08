ВСУ снова разгромили военную базу РФ в Макеевке 2 8.02.2023, 8:57

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Столб огня был виден даже из соседнего Донецка.

Вечером 7 февраля в Макеевке - городе-спутнике Донецка - начался пожар. Произошел мощный взрыв на военной базе и складе боекомплекта армии РФ.

Информация обнародована в ряде местных пабликов, сообщает «Обозреватель».

Первые сообщения о пожаре появились в сети около 19 часов (по Минску). Сначала в сети опубликовали видео, снятое со стороны Донецка - граждане удивлялись мощному возгоранию, которое было видно за несколько километров.

Позже стало известно, что произошел масштабный пожар на газопроводе. Столб огня был виден даже из соседнего Донецка.

Местные СМИ сообщили, что пожар мог произойти после прилета высокоточного снаряда по складу БК армии РФ. Позже опубликовали фотографию, на которой видно, что недалеко от места возгорания проходит железнодорожный путь.

Впоследствии опубликовали еще одно видео, снятое с близкого расстояния:

видно мощное пламя;

рядом – неповрежденные жилые дома в частной застройке.

В местных пабликах сообщили о возможном месте возгорания – в Восточном районе Макеевки.

Отметим, Макеевка – город-спутник Донецка. В 14 км западнее находится Авдеевка, которую стремится захватить российское командование.

Согласно последнему отчету Генштаба ВСУ, именно рядом с Макеевкой, а также южнее, армия РФ штурмует позиции ВСУ. В частности, попытки наступательных действий проходят в направлении Авдеевки и Угледара.

Как сообщал сайт Charter97.org, на Новый год ВСУ нанесли мощный удар по казарме российских «мобиков» в Макеевке, погибли сотни оккупантов.

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