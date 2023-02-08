Стало известно, на сколько лет Беларуси хватит запасов калийной соли и торфа 8.02.2023, 10:05

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Добыча калия из-за санкций рухнула на 60%.

В Беларуси запасов калийных солей хватит на 100 лет, торфа — на 70 лет, а запасов подземных вод, строительного камня и трепела — более чем на 50 лет. Об этом в интервью БелТА заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

«На данный момент запасы калийных солей составляют 7,3 млрд т. При существующей ежегодной добыче — порядка 53 млн т — страна обеспечена этими запасами более чем на 100 лет. Помимо разрабатываемых сейчас Старобинского и Петриковского месторождений, в Беларуси выявлены еще и Октябрьское месторождение, а также участки Житковичский и Копаткевичский, которые служат резервной сырьевой базой для калийных предприятий», — сообщил Худык.

Рассказал глава Минприроды и о запасах других полезных ископаемых.

«Запасов торфа хватит на 70 лет, а запасов подземных вод, строительного камня и трепела — более чем на 50 лет. Кроме того, благодаря постоянной работе геологов запасы полезных ископаемых у нас ежегодно пополняются», — подчеркнул он.

Как сообщал сайт Charter97.org, добычи калия в Беларуси из-за санкций рухнула на 60%. Об этом сообщил Национальный информационный центр полезных ископаемых США (USGS).

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