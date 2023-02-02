Добычи калия в Беларуси рухнула на 60% 2.02.2023, 14:03

Опубликован отчет Национального центра полезных ископаемых США.

Национальный информационный центр полезных ископаемых США (USGS) опубликовал отчет о производстве калийных удобрений в мире и основных странах-экспортерах. В нем сказано, что добыча калия в Беларуси в 2022 году упала на 60% по сравнению с 2021 годом.

Специалисты оценили добычу калия в Беларуси в 2022 году в 3 млн т. Тогда как в 2021 году в нашей стране добыли 7,63 млн т.

USGS привел лишь оценочные данные, так как официальные об экспорте белорусских калийных удобрений закрыты с середины 2021 года.

При этом, отметили эксперты, добыча калия в прошлом году сократилась во всем мире — на 6,3 млн т до 40 млн т. Например, в России она упала на 45% до 5 млн т. В то же время в Канаде она выросла на 12,7% до 16 млн т.

Авторы доклада подчеркнули, что на мировые поставки калия повлияли «экономические санкции против Беларуси и России, что привело к росту цен и снижению потребления».

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