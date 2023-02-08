При попытке прорваться в Угледар танки армии РФ «взлетели в воздух» 6 8.02.2023, 10:15

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Появилось эффектное видео уничтожения бронетехники врага.

Бойцы ВСУ «обнулили» очередную технику врага на подступах к Угледару в Донецкой области вместе с экипажами. Российская армия продолжает безуспешные попытки штурмовать город, который находится под полным контролем ВСУ, неся тяжелые потери.

Свежие кадры «демилитаризации» двух танков РФ опубликовал военкор Андрей Цаплиенко в Тelegram.

Теперь враг не решается проводить крупномасштабные атаки, а бросает на прорыв лишь небольшие подразделения, однако украинские защитники очень оперативно выявляют вражескую технику и утилизируют ее.

Вражеский танковый «дуэт» выехал из лесополосы и на полном ходу рванул в сторону позиций ВСУ в Угледаре. Марш закончился очень быстро. Удар украинских защитников пришелся точно в цель. Первому танку сорвало башню.

Как сообщал сайт Charter97.org, на днях ВСУ разгромили под Угледаром четыре танковые колонны войск РФ.

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