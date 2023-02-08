Нацгвардейцы из «Иглы» сбили российский вертолет Ми-24 под Бахмутом 2 8.02.2023, 12:33

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Он прикрывал с воздуха вражескую пехоту.

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-1» в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Сообщается, что ударный вертолет россиян наносил огненное поражение по украинским подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, которая наступала на нашу линию обороны. Гвардейцы отмечают, что вертолет начал терять высоту от попадания ракеты и снижаться, судьба пилота неизвестна.

«7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК «Игла-1», - рассказал начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения с позывным «Партизан».

Нацгвардия отмечает, что Ми-24 - это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера украинские пограничники сбили вражеский штурмовик Су-25 в небе над Бахмутом.

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