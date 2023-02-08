Нацгвардейцы из «Иглы» сбили российский вертолет Ми-24 под Бахмутом

Нацгвардейцы из «Иглы» сбили российский вертолет Ми-24 под Бахмутом2
- 8.02.2023, 12:33
- 3,998
Он прикрывал с воздуха вражескую пехоту.
Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-1» в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.
Сообщается, что ударный вертолет россиян наносил огненное поражение по украинским подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, которая наступала на нашу линию обороны. Гвардейцы отмечают, что вертолет начал терять высоту от попадания ракеты и снижаться, судьба пилота неизвестна.
«7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК «Игла-1», - рассказал начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения с позывным «Партизан».
Нацгвардия отмечает, что Ми-24 - это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера украинские пограничники сбили вражеский штурмовик Су-25 в небе над Бахмутом.