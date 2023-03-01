Путин по скайпу «открыл» метро в Москве

Путин по скайпу «открыл» метро в Москве2
- 1.03.2023, 17:31
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И хочет показать его Си Цзиньпину.
Российские СМИ отчитались о том, что Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Российский диктатор участвовал в церемонии в видеоформате.
В ходе своего выступления Путин заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина.
Как ранее писал сайт Charter97.org, в прошлом году на день города в Москве состоялось помпезное открытие колеса обозрения с участием диктатора Владимира Путина. Однако потом «что-то произошло» и оно сломалось.