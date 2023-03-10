Военный эксперт рассказал, почему в российской армии растет количество бунтов 1 10.03.2023, 15:11

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Александр Коваленко

Проблемы оккупантов накладываются одна на другую.

Сегодня стало известно, что мобилизованные жители Белгородской области РФ отказались идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины. Незадолго до этого мятеж против командиров устроили «мобики» из Калининградской области и военные из Подмосковья.

С чем связано увеличение количества бунтов в российской армии и могут ли они стать массовыми?

На вопросы сайта Charter97.org ответил украинский военный аналитик Александр Коваленко:

— Это обусловлено в первую очередь тем, что в зону боевых действий отправляются абсолютно неподготовленные мобилизованные. Они не получают даже каких-то базовых навыков ведения боевых действий, морально и психологически не подготовлены. Второй момент — они отправляются не только без соответствующих навыков, но в составе недоукомплектованных подразделений.

Из-за высоких потерь в людском и техническом ресурсе у армии РФ сейчас не хватает возможностей, которые бы позволяли компенсировать все потери, за исключением людских. Людские потери они могут очень быстро компенсировать, но когда речь идет о технике, то там у России все очень сложно.

На сегодняшний день военно-промышленный комплекс РФ не является производящим, а представляет собой большую ремонтную базу по обслуживанию и в некоторых случаях модернизации техники, которую снимают с консервации и направляют в зону боевых действий. Это не позволяет в полной мере закрывать штатные потребности по комплектации подразделений, поэтому они не имеют необходимое количество техники.

Также возникает и ряд других проблем. Опять-таки, это снарядный голод, не хватает пропорционального распределения боекомплекта по артиллерийским подразделениям. Другие подразделения, соответственно, не получают нужной поддержки от артиллерии, необходимой в наступлении и так далее. В довесок ко всему — это и низкий уровень материально-технического обеспечения военнослужащих. Россияне не имеют достаточного количества снаряжения, не все даже могут иметь полный боекомплект.

Фактически у России большое количество комплексных проблем, накладывающихся одна на другую. Подразделения, которые отправляются в зону боевых действий, морально-психологически не готовы к выполнению поставленных перед ними задач, поддержки, соответственно, они никакой не имеют. Командиры этих подразделений также низкопрофессиональны, потому что в большинстве своем это тоже мобилизованные, которых на скорую руку чему-то научили. В итоге получается такой непрофессиональный, некачественный, необученный, неподготовленный и неоснащенный ресурс. Безусловно, начинаются у них там нервные срывы, возмущения по этому поводу и так далее.

Но тут примечательно другое. Практически все они жалуются на то, что им не хватает оружия и оснащения для того, чтобы убивать украинцев. Они не возмущаются тем, что их вообще отправили в Украину на эту войну. Это о многом говорит. Это тот самый случай, когда убийца не кается в своих преступлениях, а жалуется, что ему не хватает инструментов для их совершения.

— Могут ли бунты охватить большее количество военных и стать массовыми?

— Я не верю, что это может произойти массово, потому что Россия — это репрессивная страна. С какими-то «порешают», каких-то расстреляют, вот и все. Тут все достаточно просто. Ну или шваброй накажут. Это же Россия, в конце концов. Здесь никто не будет вести демократических разговоров по душам.

Конечно же, какие-то возмущения будут еще проявляться, но на локальном уровне, не будет массового характера.

С другой стороны, морально-психологическое состояние в российских подразделениях действительно очень низкое, фатальное. Это тоже влияет на выполнение поставленных боевых задач. Тут есть не только вопрос комплектации, оснащения, профессиональных навыков, но и эмоционального состояния. Эта демотивация будет проявляться в виде протестов и негативно влиять на способность россиян вести наступательные и оборонительные действия.

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