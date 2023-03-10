«Теперь донецкие ненавидят нас и кидают на убой!» 2 10.03.2023, 10:44

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Российских военных «перемалывают» в штурмовых бригадах «ДНР».

Мобилизованных на войну против Украины россиян по приказу МО РФ перебрасывают в Донецк и в составе штурмовых бригад «ДНР» отправляют на убой. Военнослужащие оккупационной армии вынуждены выполнять приказы местных боевиков, а за отказ их в лучшем случае бросают «на подвал» – зачастую туда, где сидят захваченные в плен украинцы. Ирония судьбы: военнослужащие оккупационной армии назвали происходящее «геноцидом русских», пишет obozrevatel.com.

Обещали – обманули

Сложности с набором «пушечного мяса» в России уже серьезные, потому мобилизованным обещают службу в теробороне, где они будут всего лишь охранять объекты на территории России. Но в итоге из них делают штурмовиков в зоне боевых действий на Донбассе.

С такой ситуацией столкнулись мобилизованные жители Белгородской области РФ. В видеообращении они заявили, что не хотят воевать под командованием так называемой «армии ДНР». После того, как их подразделение понесло большие потери, «мобики» отказались идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины.

Оккупанты пожаловались, что их призвали на службу в территориальную оборону Белгородской области в городе Шебекино, однако потом без какого-либо приказа и объяснений отправили в Донецк. Там у них отобрали документы и оформили в штурмовую бригаду.

«За неделю гибнет рота»

О такой же ситуации рассказали «мобики» из Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края. Служащие 1439-го полка сказали, что после прибытия в Донецк их передали под руководство «первой отдельной мотострелковой Славянской бригады». А после этого отправили на штурм без какой-либо поддержки, тяжелой техники и артиллерии. Таким образом мобилизованные должны идти на штурм Авдеевского укрепрайона на минометы и пулеметы, по сути – на верную смерть.

Российские военнослужащие, оказавшиеся в той местности, записали уже несколько видеообращений к федеральным и региональным властям РФ, а также лично к Владимиру Путину с просьбой вывести их из подчинения «командирам ДНР» и перевести в тероборону. Их просьбы остались без ответа, и в итоге многие мобилизованные из 1439-го полка погибли во время штурма в ночь на 1 марта.

Взбунтовались и калининградские «мобики» – они также записали несколько видео, которые выложили в сеть. После этого к ним приехал из РФ командир 1004-го полка. Мобилизованные в деталях описали ему штурмы, на которых «за неделю гибнет рота», высказались о командовании «ДНР», которое отправляет их на самоубийственные штурмы, не оказывая поддержки и разделяя армию на «своих» и «чужих». А также потребовали освободить сослуживцев, которых посадили в ямы – импровизированные тюрьмы для «провинившихся».

В ходе разговора «мобики» называют себя «мясом», прогнозируют, что погибнут все в «первом, максимум втором бою», и заявляют, что «донецкие» «сидят наглым образом, со всей техникой», пока россиян гонят на убой даже без средств связи.

Захватчики не понимают, «за кого и за что» должны погибать. Они заявили, что лучше сядут в тюрьму на «5, 7, 10 лет» и что готовы самостоятельно отправиться на территорию РФ.

«Мы такие злые после гибели наших товарищей, мы пешком дойдем, на такси уедем. Воюйте сами! Будете пытать, потом половина повскрывается. Вы хотите здесь суицидов?» – возмущаются россияне на видео.

При этом суицид, судя по разговору, уже стал в оккупационной армии практически будничным явлением. «Вы видели здесь лужу крови? Человек не пошел на штурм, нажал на спусковой крючок, потому что понимал, куда идет», – заявил россиянин.

Мобилизованные потребовали перевести их в тероборону, где они якобы и должны служить. Однако командир полка, выслушав жалобы и претензии калининградцев, пришел к выводу, что единственная причина их возмущений заключается в том, что их «недоучили». Когда же получил ответ, что у калининградцев «много претензий, озвученных неоднократно», заявил, что их «позиция слабовата». По словам оккупанта, решение перебросить «мобиков» в оккупированную часть Донецкой области» принято в соответствии с неким приказом минобороны РФ.

Самое забавное то, что те россияне, которые с нетерпением ждали включения «республик» в состав РФ, теперь называют происходящее «геноцидом русских». «Теперь донецкие бросают нас на убой, они нас ненавидят!» – жалуются они.

Зеки устроили бунт

На временно оккупированной территории «пошли в отказ» и российские зеки, которых завербовали в зонах представители минобороны РФ, а затем передали под командование «армии ДНР».

В частности, около 70 уголовников посадили на подвал в Донецке за отказ идти на «мясной штурм». При этом 11 осужденных российских преступников дезертировали, опасаясь расстрела.

«Судя по всему, саботаж в российской армии приобретает массовый характер. Смертники кончаются. Желающих умирать за руины Марьинки и Бахмута остается все меньше», – говорит Денис Казанский.

Попасть в «силы ДНР» – верная смерть

После «присоединения к РФ» отдельных районов Донецкой и Луганской областей любые их отряды должны по идее считаться частью вооруженных сил Российской Федерации, однако этого не произошло. Минобороны России так и не признало эти войска своими.

Причин несколько, но главная – то, что после включения в состав армии РФ боевикам «Л/ДНР» придется платить зарплату, причем немалую. При этом восполнять потери нужно, а сделать это можно только с помощью российских мобилизованных, так как из ОРДЛО уже «выгребли» на войну почти всех мужчин. До сих пор на оккупированной территории с содроганием вспоминают облавы патрулей, которые отлавливали людей на улицах, и рейды по жилым домам.

«И сейчас получилось, что у мобилизованных россиян, попавших в подчинение «армии ДНР», на войне нет никаких прав. В «воинских частях» недореспублик к ним могут относиться еще хуже, потому что они «не свои». При нехватке оснащения и бардаке российским мобилизованным достается все самое плохое», – говорят в «Информационном сопротивлении».

Этих мобилизованных россиян используют в активных боях – у Сватово, Авдеевки и частично Марьинки. По данным собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, всего за два-три дня «мясных штурмов» потери таких оккупационных подразделений составляют минимум 60%.

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