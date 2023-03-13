МНС хочет, чтобы белорусы заплатили налоги с подарков, полученных в 2022 году 13.03.2023, 17:05

В налоговой назвали новые облагаемые налогами доходы в Беларуси.

В Министерстве по налогам и сборам сообщили, какие изменения ждут белорусов при подаче налоговой декларации для физлиц.

В частности, в МНС напомнили, что до 31 марта 2023 года физлица в Беларуси должны отчитаться о доходах, полученных за прошедший год. В налоговой заметили, что ранее в налоговой декларации подарки от близких родственников не указывались и, соответственно, не облагались налогом.

- Однако в Налоговый кодекс были внесены коррективы, - указали в пресс-службе.

Сейчас в Беларуси, как и прежде, налог с подарков, в том числе недвижимости, от близких родственников платить не нужно. Однако в законодательстве появился нюанс, и с текущего года с тунеядцев, получивших подарки, при определенных условиях могут удержать подоходный налог 10%. Так, заплатить налог придется, если при проверке соответствия расходов и доходов подарки будут указаны как источник дохода.

- И если общий размер таких подарков превышает 100 базовых величин в течение календарного года (3700 белорусских рублей в марте 2023-го), то гражданину придется заплатить в бюджет подоходный налог в размере 10% от суммы превышения, - указали в МНС.

Также поясняется, что в 2023-м данное налогообложение будет применяться, если физлицо на дату начала проверки непрерывно в течение не менее 5 лет находился в базе «тунеядцев».

Что касается подарков не от родственников, а, например, от друзей или знакомых, то подарки нужно декларировать, если их общая сумма превысит 9338 белорусских рублей.

- За все, что получено сверх этой суммы, придется уплатить подоходный налог, - добавили в МНС.

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