Турецкая лира побила рекорд своего падения 16.03.2023, 17:48

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Национальная валюта Турции преодолела психологический барьер.

Турецкая национальная валюта лира в четверг, 16 марта, побила рекорд своего падения. В частности, она обесценилась по отношению к доллару до 19,02 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

Турецкая лира в последний месяц торговалась на отметке 18,80 - 18,88. Однако с 5 марта началось ее падение. Лира стала постепенно приближаться к отметке 19 за доллар США.

Вместе с тем, лира на данный момент продолжает торговаться на уровне 18,99.

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