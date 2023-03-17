Словакия передает Украине истребители МиГ-29
- 17.03.2023, 12:57
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Правительство приняло решение единогласно.
Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29, а также ЗРК «Куб».
Об этом сообщает словацкое издание «Рravda».
«Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине 13 истебителей МиГ-29 и ЗРК «Куб», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Гегер.
Он отметил, что решение было принято «в конституционно чистой форме», президент Зузана Чапутова также о нем проинформирована.
По его словам, истребители должны использоваться для защиты и обеспечения противовоздушной обороны, а не нападения.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что переговоры о передаче самолетов велись более полугода. В конце концов Словакия отправит в Украину 13 МиГ-29 и часть системы «Куб».v