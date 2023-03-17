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Какие электромобили можно купить в Беларуси до 10 тысяч долларов

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  • 17.03.2023, 18:10
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Какие электромобили можно купить в Беларуси до 10 тысяч долларов

Семь бюджетных вариантов.

Электромобилей в Беларуси становится с каждым годом все больше. Сегодня на доске объявлений автомобильного портала av.by размещена почти тысяча предложений о продаже такого автотранспорта. Цены на них начинаются от 4,5 тысячи долларов, но есть варианты дороже 200 тысяч. «Зеркало» посмотрело на самые дешевые варианты.

В Бресте продается электромобиль Kandi Coco KD, выпущенный в 2008 году. Это крошечная трехдверная машинка с задним приводом. Она пробежала 150 000 км. Продавец сообщает, что запаса хода у «электрички» хватает на 80 км.

Цена Kandi Coco KD — 12 819 рублей, или 4500 долларов, это самый дешевый электромобиль на доске объявлений.

В Минске продается трехдверный хетчбэк Peugeot iOn с задним приводом. Авто выпущено в 2011 году и имеет пробег 98 300 км. Продавец сообщает, что зарядки батареи хватает на 100 км пробега.

Электромобиль стоит 19 656 рублей, или 6900 долларов.

Пятидверный хетчбэк Ford Focus III с передним приводом продают в Слониме. Машина выпущена в 2012 году, пробег — 100 000 км. Запас хода — 120 км.

Цена — 25 923 рубля, или 9100 долларов.

В Минске продают Nissan Leaf I, выпущенный в 2012 году. Продавец сообщил, что состояние кузова и салона машины отличное, а вот высоковольтная батарея идет под замену. Он также отметил, что батарею можно купить за 2500 долларов, запас хода у нее будет на 250 км.

Машина продается за 18 516 рублей, или 6500 долларов.

В столице продается Mitsubishi i-MiEV 2010 года выпуска с задним приводом. Машина пробежала 86 500 км, запас хода у нее — 100 км.

За машину просят 19 798 рублей, или 6950 долларов.

В Минске также продается седан Renault Fluence Z.E. 2012 года выпуска с передним приводом. Авто с пробегом 84 000 км. Установлена новая батарея. В объявлении утверждается, что на полном ее заряде «электричка» может проехать до 180 км.

Машина стоит 24 211 рублей, или 8499 долларов. Продавец готов рассмотреть вариант обмена с доплатой.

В столице продают переднеприводный Fiat 500е 2013 года выпуска с пробегом 115 430 км. Продавец сообщил, что машина привезена из США. Запас хода летом — до 70−100 км.

Цена — 25 068 рублей, или 8800 долларов. Возможен обмен на универсал или внедорожник.

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