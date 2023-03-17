Симоньян предлагает уничтожить Путина ядерным оружием после его ареста

Симоньян предлагает уничтожить Путина ядерным оружием после его ареста12
- 17.03.2023, 23:04
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Российская пропагандистка удивила своих читателей.
Главред RT Маргарита Симоньян призывает уничтожить президента РФ Владимира Путина ядерным оружием в случае его ареста по ордеру Международного уголовного суда.
Соответствующая запись появилась в ее телеграм-канале:
«Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы», - написала пропагандистка.
Глава международного телеканала с многоязычной сетью настолько не сильна в логике, что формулируя очередную угрозу, не смогла просчитать на один шаг вперед и понять, что Путина разнесет вместе со страной, куда прилетит ракета.