Симоньян предлагает уничтожить Путина ядерным оружием после его ареста 12 17.03.2023, 23:04

8,974

Маргарита Симоньян

Российская пропагандистка удивила своих читателей.

Главред RT Маргарита Симоньян призывает уничтожить президента РФ Владимира Путина ядерным оружием в случае его ареста по ордеру Международного уголовного суда.

Соответствующая запись появилась в ее телеграм-канале:

«Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы», - написала пропагандистка.

Глава международного телеканала с многоязычной сетью настолько не сильна в логике, что формулируя очередную угрозу, не смогла просчитать на один шаг вперед и понять, что Путина разнесет вместе со страной, куда прилетит ракета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».