Вопрос об ордере на арест Путина поставил Пескова в тупик 12 18.03.2023, 10:48

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А председатель Госдумы РФ Володин не смог сдержать истерику.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, скажется ли решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина на визитах российского президента в страны, ратифицировавшие Римский статут.

«Мне нечего добавить по этой теме», - сказал пресс-секретарь президента РФ, слова которого приводит российское агентство ТАСС.

При этом Песков назвал «возмутительным и неприемлемым» решение суда в Гааге и заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин перешел к угрозам в адрес Запада, комментируя решение МУС. Он заявил, что Москва намерена «рассматривать любые нападки на Путина как агрессию против России».

Затем спикер нижней палаты российского парламента пошел еще дальше и сообщил, что «Путин - это и есть Россия». По его мнению, «именно поэтому Запад нападает на российского президента».

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