Президент Сербии намекнул на разрыв отношений с Россией ради ЕС 2.03.2023, 23:55

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Александар Вучич

Александар Вучич заявил, что настало время переосмысления политики его страны.

Президент Сербии Александар Вучич намекнул, что его страна готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

Об этом сообщает Politico.

Сербский лидер заявил, что он понимает, что настало время переосмысления политики его страны и намекнул, что готов ввести санкции против РФ, а также разорвать отношения с Кремлем.

«Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Хорошо, делайте свои собственные выводы. Но я думаю, что вы меня поняли», — заявил он.

При этом он добавил, что Белград ожидают трудные решения в будущем.

«У нас будут сложные решения в будущем, без сомнения. Это все, что я могу сказать», — заявил он.

При этом Вучич повторил, что Россия должна прекратить свои усилия по вербовке сербов для участия в боевых действиях вместе со своей ЧВК «Вагнера» в Украине.

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