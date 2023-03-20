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Названа самая счастливая страна в мире

  • 20.03.2023, 9:23
  • 1,964
Названа самая счастливая страна в мире
фото: getty images

Беларусь в рейтинге отсутствует.

Финляндия снова возглавила рейтинг счастья по версии ООН. Всемирный доклад о счастье ежегодно публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития:

Финляндия,

Дания,

Исландия,

Израиль,

Нидерланды,

Швеция,

Норвегия,

Швейцария,

Люксембург,

Новая Зеландия.

Финляндия возглавляет рейтинг ООН уже шестой год подряд.

Соседи Беларуси находятся в списке на следующих местах:

Литва — 20 место,

Польша — 39 место,

Латвия — 41 место,

Россия — 70 место,

Украина — 92 место.

Беларусь в рейтинге отсутствует.

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