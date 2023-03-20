Названа самая счастливая страна в мире
- 20.03.2023, 9:23
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Беларусь в рейтинге отсутствует.
Финляндия снова возглавила рейтинг счастья по версии ООН. Всемирный доклад о счастье ежегодно публикуется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития:
Финляндия,
Дания,
Исландия,
Израиль,
Нидерланды,
Швеция,
Норвегия,
Швейцария,
Люксембург,
Новая Зеландия.
Финляндия возглавляет рейтинг ООН уже шестой год подряд.
Соседи Беларуси находятся в списке на следующих местах:
Литва — 20 место,
Польша — 39 место,
Латвия — 41 место,
Россия — 70 место,
Украина — 92 место.
Беларусь в рейтинге отсутствует.