Синоптики рассказали о погоде в Беларуси с 21 по 26 марта 20.03.2023, 19:46

Дожди, туман и до +18°С.

Дожди, туман и до 18 градусов тепла прогнозируют синоптики с 21 по 26 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Весна на территории Беларуси все больше становится полноправной хозяйкой. В прошедшие выходные территория находилась под господством области повышенного атмосферного давления, которая подарила столь долгожданное весеннее солнце. И несмотря на то, что ночью еще подмораживало, днем в условиях малооблачной погоды воздух по стране прогревался до 4-12 градусов, а в воскресенье в западных районах было еще на пару градусов теплее.

По мере того, как повышалась температура воздуха, таяли и сугробы. По последним данным, снежный покров сохраняется преимущественно по северо-востоку Беларуси высотой от 1 до 19 см, - отметили в Белгидромете. - В понедельник гребень высокого давления еще удерживает свои позиции, но уже во вторник, 21 марта, фронтальные разделы с Западной Европы вытеснят его за пределы нашей республики. На текущей неделе ожидается неустойчивая с осадками в виде дождя погода. В ночные и утренние часы местами будут сгущаться непродолжительные туманы, в северных и северо-восточных районах на отдельных участках дорог еще будет сохраняться гололедица. 25 марта, в субботу, местами по стране дискомфорта добавит сильный порывистый ветер».

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