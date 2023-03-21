Как узнать, что телефон прослушивают: четыре главных признака 4 21.03.2023, 9:37

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Простые советы помогут избавиться от шпионажа.

Вы когда-нибудь думали, что ваш телефон слушает вас?

Возможно, вы думали завести собаку, а потом вас немедленно засыпали страницами для любителей животных, или разговаривали о своих планах путешествий и вдруг начали получать объявления о дешевых авиабилетах в ваш точный пункт назначения, пишет techno.nv.ua.

Это были случайные совпадения или ваш телефон действительно шпионит за вами?

Какие признаки прослушивания?

В общем-то, вам не стоит слишком беспокоиться о том, что ваш телефон слушает вас, но прослушивание телефонных разговоров в незаконных целях может действительно стать проблемой. На самом деле с появлением мобильных телефонов следить за людьми стало легче, чем когда-либо. Многие несанкционированные приложения для мобильных телефонов позволяют людям подключаться к мобильным телефонам.

Существует несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что телефон прослушивают:

Уменьшение производительности телефона. Если ваш телефон начал медленно работать, и его батарея разряжается слишком быстро, это может свидетельствовать о том, что на нем установлены шпионские программы или вирусы.

Неожиданные сообщения или звонки. Когда вы получаете подозрительные сообщения или звонки от незнакомых номеров, это может быть признаком прослушивания телефона. Такие сообщения могут содержать ссылки на вредоносные веб-страницы или предлагать вам загрузить приложения, которые могут повредить телефон или забрать конфиденциальные данные.

Необычные звуки во время разговоров. Слышите подозрительные звуки, например, шумы или эхо во время разговоров по телефону, это может свидетельствовать о том, что телефон прослушивают.

Использование незнакомых программ или услуг. Вы замечаете на своем телефоне приложения или услуги, которые вы не устанавливали или не использовали, это может быть признаком прослушивания телефона.

Если вы заметили любой из этих признаков, следует проверить свой телефон на наличие шпионских программ или вирусов. Для этого вы можете установить антивирусное приложение или обратиться к специалистам по компьютерной безопасности.

Как защититься от шпионажа?

Одно из первых вещей, которые приходят в голову, когда говорят о защите телефона, это то, что это только ответственность владельца телефона.

Учитывая разнообразие неавторизованных программ для мобильных телефонов, которые позволяют людям подслушивать мобильные телефоны, незнакомцы могут прослушивать телефонные звонки, получать текстовые сообщения и даже определять ваше точное местоположение с помощью GPS.

Используйте шифрование данных в телефоне. Это можно сделать, установив пароль на разблокировку экрана, используя шифрование файлов и сообщений, а также устанавливая программы шифрования. Используйте сложные пароли и включите двухфакторную аутентификацию для защиты от несанкционированного доступа к телефону.

Убедитесь, что ваш телефон всегда обновлен до последней версии программного обеспечения, поскольку новые обновления могут содержать исправления для известных проблем безопасности.

Не устанавливайте неизвестную или сомнительную программу на свой телефон, поскольку она может содержать вредоносный код, который может разрешить прослушивание телефона.

Используйте защищенные сети Wi-Fi, а также не используйте неизвестные сети Wi-Fi, которые могут быть подключены к злоумышленнику.

Выключите Bluetooth, Wi-Fi и GPS, когда они не используются, поскольку эти технологии могут использоваться для прослушивания.

Установите антивирусное программное обеспечение на телефон, поскольку это поможет защитить его от вредоносных программ, которые могут быть использованы для прослушивания.

Не разрешайте другим людям использовать свой телефон без вашего согласия.

Не говорите о конфиденциальных вещах возле телефона, потому что его микрофон может использоваться для прослушивания.

Для обеспечения безопасности конфиденциальных данных на телефоне используйте шифрование конфиденциальных данных.

Если вы уже подозреваете, что ваш телефон был прослушиваемый, обратитесь к специалистам по кибербезопасности для дополнительной помощи. Они могут помочь обнаружить вредоносные программы на вашем телефоне и обеспечить защиту от будущих атак.

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