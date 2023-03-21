В Джанкое ввели режим ЧС после массированных взрывов 21.03.2023, 10:00

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Россияне в панике из-за уничтожения эшелона с ракетами «Калибр».

В Джанкое, где вчера, 20 марта, и сегодня ночью прогремели взрывы, после случившегося ввели режим ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так в городе, расположенном на севере оккупированного Крыма, Джанкое, «введен режим ЧС муниципального уровня».

Что случилось?

В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

При этом по данным Главного управления разведки Украины, в месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр». Это произошло во время их транспортировки.

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