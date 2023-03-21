На гомельском заводе на рабочих местах задержали 14 человек

На гомельском заводе на рабочих местах задержали 14 человек9
- 21.03.2023, 13:42
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ОМОН приехал прямо на территорию предприятия.
На гомельском «Заводе литья и нормалей» произошли задержания. «Приехал ОМОН на «бусиках», прямо на территорию завода. Хватали людей очень жестко. Клали на асфальт, заламывали руки, надевали наручники», — рассказал источник «Радыё Свабода». По словам собеседника, таким образом были задержаны 14 человек.
В телеграм-каналах, связанных с силовиками, появилось видео об «отработке» в Гомеле 30 человек. Их проверили «на предмет содействия экстремистским формированиям» и «выявили связи с иностранными участниками экстремистских формирований». Двадцать человек привлекли к ответственности.
Издание пишет, что абсолютное большинство задержанных осудили на 15 суток ареста. Родственники задержанных сообщают, что для «политических» сейчас в Гомельском ИВС не принимают никаких передач.
«Не приняли даже воду, даже туалетную бумагу для задержанных», — говорят собеседники.